Alessia Cammarota sotto accusa: «Non hai un vero lavoro». La risposta al veleno zittisce tutti

Alessia Cammarota dopo Uomini e Donne è riuscita a conquistarsi la visibilità sui social grazie alla vita da influencer: ogni giorno mostra ai follower momenti della sua quotidianità con l'ex tronista e marito Aldo Palmeri e ai figli Niccolò e Leonardo. Una sua confessione però ha fatto scatenare la polemica: in molti l'hanno accusata di avere tanto tempo da dedicare alla casa perché, a loro dire, non ha un «vero lavoro».

«Ma passi lo straccio tutti i giorni? Io non riesco a stare dietro a tutto», le ha chiesto un utente nel box lasciato tra le Instagram stories. Immediata la sua risposta: «Sì, non riesco a non farlo. Lavare i pavimenti tutti i giorni è fondamentale per me». E ancora: «Per me vivere in un ambiente ordinato e pulito è importante. Mi aiuta a tenere tutto sotto controllo. Alle 6 del mattino comunque non c’è molto da fare», queste le parole della Cammarota che ha risposto con la solita sincerità che la contraddistingue.

Poi spiega: «Non è una fissazione, non è una malattia. È semplicemente voler vivere in un ambiente pulito e ordinato, soprattutto perché ho due bambini piccoli che si rotolano tutto il giorno per terra e quando mangiano non sono così tanto attenti». Tanto è bastato per far scatenare l'ira degli hater.

Uno dei tanti messaggi che le sono arrivati, infatti, diceva: «Riesci a fare tutto in casa perché alla fine mica lavori», una frase che all'ex corteggiatrice di Uomini e Donne non è andata giù e che non ha potuto fare a meno di rispondere portando avanti la sua idea: «Questo commento mi offende. Io lavoro tantissimo. Tutto quello che mi circonda me lo sono guadagnato, sudato. Sono impegnata molte ore al giorno a lavorare. Mi hanno insegnato che posso fare tutto e mi dispiace quando invece vengo trattata un po’ così, come se mi fosse stato tutto regalato e come se io non avessi alcun merito, come se io non fossi brava a fare nulla. Mi spiace ma non è così».