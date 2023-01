Alessia Marcuzzi: «Sono una bad Befana» e «Boomerissima» (come il suo nuovo show)

Alessia Marcuzzi ha un profilo Instagram molto aggiornato: la conduttrice posta molto spesso foto e storie in cui tiene aggiornati i suoi follower sui nuovi progetti lavorativi ma anche su come si diverte con la figlia Mia. Oggi, venerdì 6 gennaio, in occasione della festa dell'Epifania, Alessia ha pubblicato un post in cui si definisce una «Bad Befana» e poi accenna al suo nuovo programma tv.

ell'ultimo post che Alessia Marcuzzi ha pubblicato sul proprio profilo Instagram, la conduttrice sfila su una passerella verde con alle spalle un green screen, indossa un vestitino rosa pallido con decollete abbinate.

Alessia scrive di essere una cattiva Befana e poi si prende anche un po' in giro mettendo l'hashtag boomerissima che sarà anche il titolo della sua nuova trasmissione televisiva.

Dopo una piccola pausa dalla televisione, Alessia Marcuzzi tornerà su Rai2 con il suo nuovo programma Boomerissima, che comincerà martedì 10 gennaio. La trasmissione sarà un mix tra varietà e game show e due generazioni diversissime tra loro (i boomer e i millennials), si confronteranno.