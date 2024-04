Alfonso Signorini, il sesso con la ex Laura: «Facevamo le nottate, lei aveva sempre la cistite. Le posizioni imparate con i porno»

Una lunga chiacchierata con Giulia Salemi, quella in cui Alfonso Signorini ha rivelato particolari bollenti sulla sua vita sentimentale e sessuale. L'occasione è quella dell'esordio nel mondo del podcast della sua ex concorrente del Grande Fratello e poi opinionista, che a lui ha dedicato la prima puntata di «Non lo faccio x moda». Tanti i temi toccati, compresa l'ultima edizione del Grande Fratello e della sua vincitrice, Perla. Tra i prossimi ospiti di Giulia ci sarà anche Beatrice Luzzi, che Signorini ha raccontato essere certo non avrebbe mai vinto. Ma l'argomento più scottante è senz'altro il sesso.

Le notti di sesso con Laura

Alfonso Signorini non si è tirato indietro nel raccontare dettagli piccanti, a partire dai rapporti sessuali con la sua ex fidanzata.

Laura è l'ultima donna con cui è stato impegnato prima del coming out: «Lei mi dice dice: Tu non sei gay. Perché noi facevamo di quelle nottate. Carico? Di più. Aveva sempre la cistite, ti dico solo questo. Anche perché, essendo perfezionista, mi ero fatto tutta una cultura straordinaria», ha rivelato.

Il porno

Il passaggio successivo è consequenziale: la passione per i film porno. «Sapevo tutto. Sono figlio di “Lingua d’argento”, mitico film di Carmen Villani, una bionda che aveva lo strabismo di Venere, ma era di un eccitante mostruoso, con Franco Gasparri. E mi sono sciroppato tutti i film più schifosi, biechi. Poi sono passato allo strong con tutte le pornostar americane. Il mondo del porno sano, quello di oggi non lo è, per me è stata anche fonte di ispirazione».