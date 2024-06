Ambani, continuano i festeggiamenti del miliardario indiano: dagli invitati vip alle polemiche, passando per outfit e feste a tema. Cosa sappiamo

Prima Rihanna, poi Andrea Bocelli, Katy Perry, Shakira e i Backstreet Boys. Quella che sembrerebbe la scaletta di un super concerto non è altro in realtà che la lista dei super ospiti dei festeggiamenti di Anant Ambani e Radhika Merchant, coppia di miliardari indiani che in occasione delle nozze hanno deciso di girare l'Europa aspettando il grande giorno. Da Palermo a Cannes, passando per Portofino e Roma, i due futuri sposi hanno intrattenuto centinaia e centinaia di ospiti tra crociere, cene stellane e maxi party. Il tutto, non badando ovviamente a spese.

Figlio di Mukesh Ambani e Nita Ambani, Anant Ambani è uno degli uomini più ricchi dell'India. Gestore del settore energetico di Reliance Industries, con sede a Mumbai, il 29enne ha due fratelli gemelli più grandi, entrambi membri del consiglio di amministrazione della società. Ambani si è laureato alla Brown ed è appassionato di benessere e riabilitazione degli animali. Radhika Merchant è figlia invece di Shaila e Viren Merchant, amministratore delegato e vicepresidente di Encore Healthcare, anch'esso con sede a Mumbai. Così come il futuro sposo, anche Merchant ha 29 anni. Direttrice dell'azienda sanitaria della sua famiglia, si è laureata alla New York University e ha studiato danza classica indiana.

Una storia d'amore, quella di Ambani e Merchant, iniziata durante un viaggio nel 2017. I due si sono conosciuti tramite amici comuni e non si sarebbero più lasciati. Intervistata da Vogue, la futura sposa aveva raccontato quel giorno: «Quel primo incontro ha appena scatenato qualcosa di speciale tra noi, e non è passato molto tempo prima che iniziassimo a frequentarci». Poi, dopo sei anni, è arrivata anche la proposta di nozze nel tempio di Shrinathji, nello stato indiano nordoccidentale del Rajasthan. «Sono fortunato al 100%, su questo non c'è dubbio. Mi sembra di aver incontrato Radhika ieri, ma ogni giorno mi innamoro sempre di più. Come dice mio cognato, quando vedeva mia sorella, aveva vulcani e fontane che gli salivano nel cuore. Direi che ho terremoti e tsunami nel mio cuore quando vedo Radhika», aveva raccontato Ambani.

Ambani e Merchant si sposeranno il 14 luglio 2024. Inizialmente previsto per il 12 dello stesso mese, il matrimonio è stato spostato di due giorni. Il motivo? La data sarebbe stata determinata dalla tradizione indù di sposarsi in una data di buon auspicio basata sui temi natali della coppia. Per quanto riguarda la location, i festeggiamenti del matrimonio si svolgeranno a Mumbai, dove vive la coppia, e saranno suddivisi tra la casa della famiglia Ambani e il Jio World Convention Center, un luogo popolare a Mumbai per i matrimoni. I ricevimenti si svolgeranno nella sede più grande, mentre le cerimonie intime si svolgeranno nella loro casa.

Prima del matrimonio, però, i due hanno deciso di festeggiare con largo anticipo con amici e parenti. Da marzo, infatti, Ambani e Merchant stanno girando l'Europa e non solo con i loro ospiti per prepararsi al fatidico sì. Come? Con musica, cibo, mare e soprattutto tanto lusso. Le celebrazioni della coppia hanno preso il via con una sontuosa festa pre-matrimoniale a Jamnagar, nel Gujarat in India, lo scorso marzo, durante la quale la famiglia Ambani ha speso 8 milioni di dollari per una performance esclusiva di Rihanna. Tra gli ospiti illustri figuravano nomi come Mark Zuckerberg e Bill Gates. E ha visto la presenza di più di mille invitati, tra cui star di Bollywood, miliardari e celebrità internazionali.

Da Versace a Dolce & Gabbana, passando per Manish Malhotra, sono stati moltissimi i brend sfoggiati dagli invitati ai festeggiamenti di Ambani e Merchant.

Tra questi, anche l'italiano The Attico, scelto da Rihanna per la sua performance.

Tra le tappe del tour prematrimoniale, anche Palermo, dove a bordo di dodici aerei sono arrivati i 1200 ospiti di Ambani e Merchant.

Da lì, gli invitati sono stati portati al porto, dove ad attenderli c'era la lussuosa nave da crociera Celebrity Ascent che ha ospitato la celebrazione pre-matrimoniale, chiamata «Terra e mare, la vita è un viaggio». Una crociera che dal sud Italia raggiungerà il sud della Francia e ospiterà 800 ospiti. I genitori di Anant, Mukesh e Nita Ambani, hanno ospitato questo evento sontuoso dal 29 maggio, durante una crociera che dopo il porto siciliano ha toccato Civitavecchia e quindi Portofino in Liguria. Per garantire il massimo comfort e lusso durante tutto il viaggio, 600 membri dello staff sono stati impiegati per rendere l'esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti.

Dopo la prima sosta a Palermo, il 30 giugno gli ospiti hanno raggiunto Roma, dove sono stati protagonisti di un toga party «on board» la stessa sera. Dopo la capitale, gli invitati hanno fatto una visita a Cannes il 31, con un after-party dal titolo «Pardon my french», per poi arrivare a Portofino, dove tutti i ristoranti sono stati prenotati dagli Ambani dalle 5 del pomeriggio. Per il gran finale sulla piazzetta chiamato «La Dolce Vita», il dress code è stato «Italian Summer».

Una festa, quella degli Ambani, che ha però scatenato molte polemiche per la musica alta diffusa fino all'alba in diversi quartieri della città. Dopo il party, infatti, gli ospiti sono approdati nel porto di Genova, dove la festa è continuata per ore, con l'esibizione di band e cantanti internazionali trasmessa a tutto volume, tanto da essere udita persino sulle alture di Genova affacciate sul porto. Numerose le chiamate alle forze dell'ordine e le richieste di intervento fino alle 6 del mattino. «Il comportamento degli organizzatori è stato assurdo, - denuncia un vigile del fuoco residente in zona - hanno tenuto sveglia mezza Genova con un volume altissimo e non giustificato per quasi tutta la notte, la musica è stata spenta all'alba. Ancora più assurdo il fatto che la Capitaneria di porto, chiamata intorno alle 4:30, non abbia fatto nulla».