Ambra Angiolini e i «ti amo» a Renga, la figlia Jolanda contro gli hater: «Dite l'amore ha tante forme e poi vi scandalizzate se non è tradizionale»

Ambra Angiolini è tornata a parlare della separazione con Francesco Renga. La rottura, in passato, ha provocato diversi pettegolezzi ma, a distanza di nove anni, l'attrice ha spiegato come il cantante sia stato il suo amore più importante e la persona a cui continua a dire “Ti amo”. Dopo la dichiarazione, diverse le persone hanno espresso la propria antipatia al riguardo, scrivendo sui social commenti denigratori nei confronti di Angiolini. Ma, pronta a difendere la sua mamma, la figlia Jolanda Renga ha pubblicato una lunga storia su Instagram.

La stoccata di Jolanda

La ventenne, già autrice di un romanzo e conduttrice radiofonica, non è rimasta indifferente di fronte ai commenti degli hater.

Così ha deciso di ribattere: «Molti commenti fanno capire che c'è bisogno di discorsi come quello di mia madre. Non c'entrano sempre i soldi e la fama: spero che sia la superficialità a parlare quando leggo che rendono tutto facile, perché non è così, soprattutto quando si toccano questioni delicate come una separazione, dove ci sono di mezzo i sentimenti di persone che non sono solo personaggi pubblici. Nessuno ha l'ambizione di elargire perle di saggezza o insegnare qualcosa, ma l'aggressività e la semplicità con cui si giudicano le vite degli altri è un sintomo di quanto in realtà sia necessario che vengano diffusi discorsi d'amore come questo».

La giovane ha concluso, aggiungendo: «Cerchiamo di andare oltre il significato più banale delle parole “Ti amo” e forse sarà chiaro quello che significa “amare” qualcuno anche dopo. Si dice sempre che l'amore ha tante forme e poi ci scandalizziamo quando ci troviamo di fronte a qualcosa di diverso da ciò che consideriamo tradizionale. Nessuno vi obbliga a dichiarare amore, ma questo non vi autorizza a diffondere odio».