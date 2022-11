Ambra Angiolini, (dopo lo sfratto) «ha liberato la casa di Silvia Slitti e Giampaolo Pazzini»: l'indiscrezione

Altro capitolo del libro "Ambra Angiolini occupa la casa di Silvia Slitti". L'ultimo accorato appello Silvia lo aveva fatto il 25 ottobre. «Comunque si, rispondo qua a tutti i vostri messaggi... sì Ambra Angiolini è ancora a casa nostra. È una situazione folle. E sì è la verità. E sì non ha vergogna». Ma il 3 ottobre, come ha mostrato Fuori dal coro, era arrivato lo sfratto per la giudice di X Factor. Con l’ordinanza di convalida il giudice fissa un termine per il rilascio dell’immobile: di solito entro i 6 mesi (quindi Ambra avrebbe tempo fino ai primi di aprile del 2023) che scendono a due se non si paga l'affitto.Oggi la situazione sembra però cambiata.

Ambra-Slitti: pace fatta?

Silvia aveva affittato la casa ad Ambra e Allegri nel giugno 2021, quando lei e il marito avevano deciso di trasferirsi momentaneamente in una località di mare. La storia tra la 45enne e l'allenatore della Juventus, è poi finita ma Ambra aveva deciso di rimanere comunque nell'appartamento, nonostante fosse stato locato per soli 10 mesi. Allo scadere del contratto il danno. Ambra avrebbe dovuto fare i bagagli, ma così non è stato: «Abbiamo scoperto che la casa non sarebbe stata liberata fino a quando, chi l'aveva abitata fino a quel momento, non avesse deciso di andarsene. Come fosse casa sua» aveva spiegato chiaramente la wedding planner.

L'indiscrezione

Ma oggi The People Gossip lancia uno scoop: Ambra avrebbe fatto i bagagli e lasciato la casa.

«Ambra Angiolini ha finalmente liberato la casa della coppia Silvia Slitti e Giampaolo Pazzini. Da pochi giorni infatti i due hanno ripreso possesso della loro dimora». Difficile che Silvia Slitti torni a pronunciarsi sull'argomento: la moglie di Pazzini ha detto di aver ricevuto «una diffida da parte dell’avvocato della signora Angiolini che mi intima a non parlare più della vicenda, una diffida che non trovo giusta dal momento che dobbiamo avere la libertà di parola, quando diciamo il vero dobbiamo poterlo dire». Non sapremo come andrà a finire ma per ora sembra proprio che le chiavi del bel appartamento situato in zona Moscova a Milano pare siano tornate in mano dei proprietari.