Amedeo Goria, sesso libero a 69 anni: «L'ho fatto anche con più persone. Ho provato un po' di tutto»

L'ultima intervista rilasciata da Amedeo Goria è senza freni: il giornalista non si è risparimiato e si è lasciato andare a dichiarazioni personali sia sull'amore che sul sesso: il matrimonio finito con Maria Teresa Ruta, l'amore che lo lega ai figli Guenda e GianAmedeo e il racconto di come vive il sesso a 69 anni.

Il giornalista ha anche raccontato di essere nuovamente single dopo la fine della relazione con la modella Vera Miales e ha rivelato di avere una vita sessuale molto attiva. «Ho un profondo senso di libertà», ha raccontato in un'intervista a Fanpage. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Amedeo Goria non si tira indietro quando si parla di trasgressione. «Ho provato molto in campo sessuale, anche con più persone - ha sottolineato il giornalista -.

Sono stato abbastanza libertino. Mi è successo di farlo in modo allegro anche con più persone. Sono stato in quei locali che a me non piace definire "per scambisti". Io li chiamo trasgressivi e libertini. Come spirito sono molto francesi».

Poi, ha aggiunto: «Perché come si dice, il cosino maschile non vuole pensieri. Sono contento quando guardo una bella ragazza e fino a quando ho questa curiosità mi sento vivo. Invito le persone a fare sesso perché così si vive più a lungo. Ho provato un po' di tutto in questo senso. Sono molto aperto e ciascuno nel sesso può fare quello che vuole, basta che non dia fastidio agli altri».