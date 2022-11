Amedeo Goria hot: «Il sesso è un vizio, mantiene giovani. Sono incuriosito dalle trans come Eva Robin's»

Amedeo Goria e il rapporto con il sesso. Il giornalista ed ex vippone del Grande Fratello ha raccontato alcuni retroscena della sua intimità. «Lancio un messaggio importante a tutti gli uomini di una certa età, come me: coltivate le frequentazioni femminili. Il mio motto è: Più sesso per tutti!. Fa stare bene e mantiene giovani. Ed è il mio unico vizio», ha detto al settimanale Nuovo.

«L'attività sessuale favorisce il sistema cardiovascolare, respiratorio e immunitario. Finché c'è testosterone, c'è buonumore», ha detto l'ex giornalista della Rai. Dopo essersi lasciato con Vera Miales, oggi Goria si gode la vita da single: «Se camminando per strada vedo una bella ragazza, mi viene spontaneo guardarla con desiderio». Il giornalista prova anche a dare consigli alle coppie in crisi: «Si deve ravvivare il desiderio aprendo la coppia, magari andando in vacanza con altre coppie. Scambismo? Il termine non mi piace, preferisco parlare di trasgressione», aggiunge. Poi svela una passione segreta: «Mi scrivono quattro uomini, ma non mi piacciono. Tuttavia sono incuriosito dalle persone transessuali, come Eva Robin’s. Ne ho anche conosciute un paio».