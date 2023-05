Amici 22, Cricca in lacrime per l'addio. La promessa (a sorpresa) di Isobel: ecco cosa ha detto

Cricca, eliminato dal serale di Amici di Maria De Filippi, ha dovuto abbandonare per sempre il talen show e soprattutto salutare tutti i suoi compagni. Nel daytime in onda oggi lunedì, 1 maggio, è emerso quali sono stati gli ultimi istanti emozionanti di Cricca prima di abbandonare per sempre la Casetta di Amici.

Il giovane di origini romagnole si scopre non è riuscito a trattenere la commozione e le lacrime nel non poter rivedere i ragazzi, e su tutte decisamente Isobel, con la quale aveva instaurato un rapporto speciale ad Amici anche se ultimamente tra i due pareva ci fosse stata una crisi. Però è stata la stessa Isobel, prima del saluto finale Cricca, a fargli una promessa.

Dopo l'eliminazione nella settima puntata del Serale, per Cricca è arrivato il momento di salutare i suoi compagni…🧡 Amici22 pic.twitter.com/tDZvLlCmNA — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 1, 2023

“Dai! Ti rivedrò ancora. Te lo promesso, è una promessa“, ha confidato lei a Cricca in lacrime. Dunque, pare esserci ancora una speranza per chi crede ancora in questa coppia. Cricca ha ammesso di provare un forte sentimento per Isobel, dicendo apertamente di amarla. “È l’amore ragazzi, l’amore prende la pancia. Impegnatevi e pulite tutta la casa, mi raccomando. Vi voglio bene, a Isobel la amo, a voi vi voglio bene“, ha detto ai suoi compagni mentre dava loro un ultimo saluto.