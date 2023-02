Amici 22, Raimondo Todaro lascia Amici? I rumors: «È in crisi con la moglie»

Raimondo Todaro potrebbe lasciare Amici? L'insegnante di latino-americano è nella scuola ormai da oltre due anni. L’ex protagonista di Ballando con le Stelle sembra assente e sta avendo delle difficoltà con i suoi allievi, tanto da costringere Megan Ria a chiedere di farsi seguire da Emanuel Lo.

Anche Mattia Zenzola, tra gli allievi più amati di questa edizione di Amici, ha avuto dei problemi con Todaro, tanto da iniziare a prendere delle lezioni con Alessandra Celentano.

Stando alle indiscrezioni dal settimanale Nuovo Tv, Raimondo sarebbe pronto a lasciare il talent show di Maria De Filippi. E il motivo starebbe legato ad una crisi con la moglie Francesca Tocca, ballerina professionista della Scuola più famosa d’Italia.

La crisi tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca sarebbe cominciata lo scorso novembre. Da mesi, dunque, la coppia starebbe vivendo un periodo decisamente negativo. E tutto si riversa nel lavoro di Todaro. Al momento, nessuno dei due si è esposto sui social. Quel che è certo è che da tempo i due non si fanno vedere insieme, né pubblicamente né sui social network. L’ultima foto Instagram di Francesca Tocca risale proprio a novembre e lo scatto è stato commentato dal marito con alcuni cuori. Poi il silenzio più assoluto.

Non è la prima volta che tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca c'è una crisi. I due si sono lasciati per un periodo nel 2020. La 33enne ha iniziato a frequentare un ex allievo di Amici, il rumeno Valentin Dumitru, per poi tornare tra le braccia dell’ex coreografo de Il Cantante Mascherato. Sposati dal 2014, Raimondo Todaro e Francesca Tocca hanno una figlia, Jasmine, che ha nove anni e sogna di seguire le orme dei suoi genitori.