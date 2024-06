Lil Jolie: «Ecco qual è la richiesta più strana che mi hanno fatto. Sanremo? Un sogno»

Lil Jolie, ex allieva dell'ultima edizione di Amici, non ha mai nascosto le sue insicurezze e fragilità. Durante il suo percorso nella scuola del talent condotto da Maria De Filippi, la cantante dagli occhi azzurri, ha cercato più volte di riuscire a «gestire le sue fragilità». A distanza di un mese dalla fine di Amici, Lil Jolie ha ricordato la sua esperienza nel talent e ha parlato anche di una sua possibile partecipazione al Festival di Sanremo.

Le parole di Lil Jolie

La cantante ha raccontato quali sono state le richieste più strane dei fan. «Quando mi chiedono di scrivere una frase di una mia canzone perché se la devono tatuare - ha raccontato Lil Jolie a Superguida Tv - Io dico che ho una calligrafia brutta, pessima e chiedo sempre se sono sicuri.

C'è chi mi chiede di scrivere “Non è la fine” oppure chi “Calliope mia bella musa”. Sono diverse frasi che scelgono, non è una in particolare».

«Per me è difficile gestire le fragilità - ha aggiunto -. Mi sono fatta forza da sola e durante il percorso nella scuola di Amici mi dicevo “non posso bruciarmi questa possibilità per colpa della mia testa, fatti forza, ci puoi riuscire”. Recitando questo mantra dall'inizio fino alla fine del programma ci sono riuscita, mi sono convinta di bastarmi da sola. Nel futuro immediato mi piacerebbe tanto andare in studio con Tommaso Paradiso, mi piace la sua penna, sarebbe un sogno. Anche Calcutta, Colapesce Di Martino e Anchille Lauro».

Il sogno di Sanremo

Lil Jolie ha poi parlato anche di una possibile partecipazione al Festival di Sanremo. «È un grosso sogno per me. Lo vedo lontano anche perché penso che bisogna avere una canzone adatta, quella giusta. Non deve essere la canzone che nasce per Sanremo ma per esigenza. Fin quando non arriva quella canzone non ci andrò. Il mio sogno più grande è vivere di musica per sempre. Forse il mio obiettivo è proprio questo: fidelizzare il mio pubblico e portarmelo per tutta la vita».