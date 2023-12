Amici, scatta il primo bacio tra Mida e Gaia. Petit li sorprende a letto: «Nuova coppia?»

Durante il daytime di Amici di lunedì 4 novembre, tra Mida e Gaia De Martino c'è stato un forte avvicinamento: tra i due allievi del talent condotto da Maria De Filippi è scattato il primo bacio. Nella clip del daytime è possibile notare il cantante e la ballerina mentre si concedono dolci effusioni a letto. A sorprenderli è stato il cantautore napoletano, Petit, che ha posto alcune domande alla ballerina.

Il bacio tra Mida e Gaia

Mida e Gaia sono complici già da tempo ma la timidezza e l'imbarazzo dell'allieva di Raimondo Todaro hanno inizialmente spinto Mida a fare un passo indietro.

Tuttavia, sempre nelle ultime ore, a fare il primo passo è stato Mida che ha baciato Gaia in un momento di intimità. La ballerina ha però smentito quanto accaduto riferendo a Petit che «non c'è stato nessun bacio». «Patatoni ma che fate? Una nuova storia? ma quanto sei convinta che non è una nuova storia?». Sono queste le domande che Petit ha posto a Gaia. E la ballerina ha risposto: «Ma che ne so, io non prevedo».

Le insicurezze di Gaia

Nel corso del daytime Gaia ha parlato anche delle sue insicurezze. «Sono veramente tanto insicura e bloccata - ha spiegato Gaia -. Ho vissuto una vita un po' particolare e ora devo fare quello switch importante. Mi sembra di aver cominciato a vivere adesso. Sono sempre andata a rilento nelle cose».