Andrea Delogu risponde alle offese sulle donne: «Maschilismo che mi fa venire i brividi»

Andrea Delogu, la rossa conduttrice televisiva e radiofonica, scrittrice e attrice italiana è un astro nascente del mondo dello spettacolo. E proprio nelle ultime ore, la conduttrice si è trovata a dover intervenire sul suo profilo Instagram, in merito ad un commento sessista di un utente: «La colpa è delle donne». «Comunque vivere in differita non è divertente. Torno, così possiamo litigare sincronizzati». Ha iniziato così, Andrea Delogu, lo sfogo nelle sue Instagram stories. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Andrea Delogu ha pubblicato nelle sue Instagram stories lo screen del commento dell'utente e ha voluto fare la sua «analisi del testo».

Il commento dell'utente non è stato gradito dalla conduttrice perché ha enfatizzato un concetto sessista. «Penso che tutte quelle donne che ostentano una ricchezza che non hanno - si legge dal commento -. Penso a quelle donne che hanno bisogno di mascherarsi di oggetti e di atteggiamenti per nascondere il loro senso di inadeguatezza e la loro pochezza. Più ci si sente piccoli, più si ha il bisogno di mostrarsi grandi».

A questo commento è arrivata subito la risposta della conduttrice. «Da "penso a tutte quelle donne" è una sequela di luoghi comuni e maschilismo che mi fa venire i brividi - ha sottolineato Andrea Delogu -. Non "penso alle persone che..." ma alle donne, loro, colpevoli di essere donne e volere o lavorare per comprarsi qualcosa di costoso. Che brutte persone le donne».

Poi, ha concluso: «Meglio i cavalli. Anche se pure loro sono delle persone orribili».