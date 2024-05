Andreas Muller e Veronica Peparini, hater all'attacco: «Le gemelline sono bruttine». La replica sorprende tutti

Andreas Muller mette a tacere le critiche con un video Instagram. Il ballerino continua a godersi una doppia dose di gioia nella sua vita da neo genitore insieme alla sua compagna, Veronica Peparini. Il ballerino però, dopo aver ricevuto delle critiche molto pesanti (dal punto di vista estetico) sulle sue gemelline Penelope e Ginevra, ha deciso di rispondere via social in modo piccato.

Il post di Andreas Muller

Il ballerino di Amici ha pubblicato un video nelle sue Instagram stories dove ha risposto a tutti gli utenti che continuano a criticare l'aspetto fisico di Penelope e Ginevra.

Alcuni utenti avrebbero sottolineato che le due gemelline sarebbero «bruttine». Proprio per questo motivo Andreas ha pubblicato un video che inquadra principalmente l'espressione contrariata di una delle due gemelline. Una risposta sottile ma precisa dedicata a tutti coloro che hanno lasciato commenti negativi sulle gemelline.

La nascita e la gravidanza difficile

Veronica Peparini e Andreas sono diventati genitori delle due gemelline, Penelope e Ginevra, il 18 marzo 2024. Per la coreografa però il periodo della gravidanza non è stato rose e fiori. La coppia infatti ha avuto paura di perdere una delle due bambine. «Le gravidanze gemellari come la mia, monocoriali biamgnotiche, sono particolari - aveva spiegato Veronica Peparini a inizio dicembre -. Si può sviluppare una malattia che si chiama trasfusione feto fetale in cui uno dei due gemelli diventa donatore rispetto all'altro che invece è ricevente». La coreografa si è poi detta fortunata per aver scoperto il problema in tempo.