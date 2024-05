Andreas Muller su Instagram: «Sono un papà di me**a? La sicurezza delle mie figlie sono fatti miei»

Andreas Muller e Veronica Peparini, nelle scorse ore, hanno deciso di fare una gita fuori porta anche se non hanno specificato dove sono stati. Con loro c'erano anche le due gemelline, Penelope e Ginevra e i due figli più grandi di Veronica, Daniele e Olivia Prolli. Il ballerino ha pubblicato alcune storie Instagram in cui è in macchina con la famiglia oppure dà il biberon a una delle neonate sul treno e scrive: «Si torna a casa dopo il loro primo viaggio in treno». Qualcuno ha avuto, però, da ridire su questo spostamento e Andreas ha risposto con alcune storie in cui traspare tutta la sua rabbia.

Lo sfogo di Andreas Muller

Subito dopo il tenero video in cui Andreas Muller stringe tra le braccia una delle due gemelline, ecco lo sfogo del ballerino contro alcuni messaggi ricevuti.

Il neo papà scrive: «Non riesco a capire se questa vostra ossessione di fare i maestrini su ogni cosa sui social e di seguire le persone solo per dar loro contro, mi faccia più ridere o tenerezza. Non si tratta del diritto di parola e di pensiero, si tratta che almeno qui potete scegliere cosa vedere o meno! Ca*** è la stessa cosa della televisione, cambiate canale! Detto ciò, io sono uno a cui piace rispondere e confrontarsi, quindi a tal proposito, rispondo al vostro problema di oggi: la sicurezza in auto».

Andreas, quindi, pubblica le regole per i seggiolini dei bambini quando si viaggia in un van perché, evidentemente, proprio su questo alcuni utenti hanno fatto delle osservazioni. Il ballerino ha scritto: «Che sia sicuro o meno sono fatti miei! Voi pensate alla vostra sicurezza e a quella dei vostri cari che a quella delle mie figlie ci penso io. Non sono i vostri figli a dover viaggiare con me, sono le mie e so quello che faccio e sono obbligato a fare, quindi, potete dormire sogni tranquilli! E se per questo agli occhi di qualcuno sono un papà di me***, sopravviverò lo stesso e me ne farò una ragione».

Le parole di Andreas

Infine, Andreas Muller conclude dicendo: «Da domani, comunque, mi impegnerò a rispondere solo ai messaggi belli e positivi, giuro. Anche perché, probabilmente, ogni giorno sarà sempre peggio visto che le fasi dei neonati sono tantissime... pensa quanto ancora dovrete rompere i co***... Immagino quando una delle mie figlie dirà: Oh ca***, probabilmente me la porteranno via».