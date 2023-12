Andreas Muller futuro papà: «Vedo la pancia di Veronica Peparini crescere, non so nemmeno io cosa provo»

Andreas Muller e Veronica Peparini sono in attesa delle loro prime bambine: due gemelline tanto desiderate dalla futura mamma e dal futuro papà. Il ballerino e la coreografa stanno raccontando questo periodo magico delle loro vite attraverso foto e storie pubblicate sui rispettivi profili Instagram e, come hanno condiviso i momenti gioiosi, hanno anche parlato di quelli più complicati che sperano, si possano risolvere. Nelle sue ultime storie social, Andreas ha pubblicato un pensiero da futuro papà.

Andreas Muller ha pubblicato una storia Instagram in cui si lascia andare a uno sfogo-confessione con i suoi follower e scrive: «Quanti pensieri per la testa. Vedo la pancia di Vero crescere di giorno in giorno e non so nemmeno io come definire quello che provo. Mi batte il cuore e mi perdo nei pensieri. In questi anni, ho costruito una casa che sto per lasciare ai miei genitori e sono fiero del figlio che sono e dei genitori che ho. Ci stiamo trasferendo in una casa che sarà più adatta per le piccole ma, poi, dobbiamo necessariamente cercare altro, qualcosa che possa coronare questi anni di relazione. Penso al Natale che, quest'anno, sarà un po' diverso con il pensiero delle gemelline che tiene tutti i cuori accesi. Penso al mio lavoro e alle mie passioni che mi hanno permesso di arrivare fino a qui. Pensare mi fa bene e anche male, ma questa è la vita, imprevedibile, unica e da vivere perché se tanto ci toglie, tanto ci dà».

Proprio alcuni giorni fa, Andreas Muller, nelle sue storie Instagram, ha pubblicato la foto dell'ecografia di Veronica Peparini in cui si vedono le due gemelline che stanno crescendo nella sua pancia.

I futuri genitori si augurano che entrambe riescano ad arrivare al termine della gravidanza senza alcun problema.