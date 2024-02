Andreas Müller fa sentire della «buona musica» alle gemelline nel pancione di Veronica Peparini: il video è tenerissimo

Veronica Peparini e Andreas Muller tirano un sospiro di sollievo. La coreografa e ballerina, 52 anni, aspetta due gemelline dal suo compagno. E, dopo aver condiviso sui social alcuni problemi sorti durante la gravidanza oggi, Andreas e Veronica si godono teneri momenti di gioia tipica che la dolce attesa porta con sé. Infatti, proprio nelle ultime ore Andreas Muller ha condiviso nelle sue Instagram stories un video super tenero insieme a Veronica Peparini. Il coreografo ha scelto di far sentire delle canzoni dolcissime alle gemelline nel pancione di Veronica Peparini. «Adesso il papà vi fa sentire una buona musica», ha sottolineato Andreas. E come sottofondo la canzone “Fiumi di parole” dei Jalisse.

Il peggio sembra ormai essere passato per la coreografa e il ballerino che, nel mese di novembre, avevano annunciato che la gravidanza di Veronica Peparini stava avendo alcuni problemi e che le loro gemelline erano in pericolo. «L'ultima visita di controllo non è andata bene», aveva spiegato su Instagram per poi chiarire con un successivo post: «La nostra è una gravidanza gemellare monocoriale biamniotica: le piccole vivono in un’unica placenta in due sacche distinte - hanno spiegato Andreas e Veronica -. È scattato un campanellino di allarme che ci porta a fare controlli ogni 48 ore poiché i vasi sanguigni sono condivisi tra le due e in questo momento una delle due piccole è donatrice di sangue nei confronti dell’altra che quindi è ricevente».

Ora tuttavia, di nuovo attivissimi sui social, i due sembrano aver trovato la serenità.

«Come vivo la paternità? Mi alleno perché per loro il più fi*o dovrò essere sempre io, il papà - ha scritto Andreas Muller a corredo del suo ultimo post Instagram - Faccio gli incubi pensando che le mie figlie possano essere le gemelle di Shining. Guardo quei vestitini minuscoli e mi sento il cuore che batte forte; monitoro la crescita su varie applicazioni: in questo momento pesano come un grappolo d’uva e ovviamente mi mantengo cretino più che mai perché basta serietà».