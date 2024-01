Andreas Muller e Veronica Peparini, prove di danza col pancione: «Giornata finita»

Andreas Muller e Veronica Peparini stanno per diventare genitori: a breve, infatti, conosceranno le loro due gemelline che non vedono l'ora di avere con loro. Nonostante il pancione della coreografa continui a crescere giorno dopo giorno, lei non rinuncia alle prove di danza e, quindi, eccola in sala con il ballerino che, intanto, scatta teneri selfie.

Poi, una volta tornati a casa, ecco la foto allo specchio che ha fatto impazzire i fan.

Andreas Muller è molto attivo sui propri profili social e, ora, che sta per diventare papà ed è molto felice, posta anche più del solito. Nelle scorse ore, il ballerino ha pubblicato un selfie in sala prove: inquadra se stesso e la compagna Veronica Peparini seduta qualche sedia più in là. Poi, scrive: «Siamo in sala a fare cose», aggiungendo l'emoticon con la bocca sigillata. I due non hanno svelato a quale progetto stiano lavorando ma i loro fan sono sicuri che qualcosa bolla in pentola, dato che, spesso, pubblicano video o foto in cui mostrano le prove di vari passi di danza.

Infine, la storia che più è piaciuta ai sostenitori della coppia, è stata quella in cui Andreas e Veronica si immortalano davanti allo specchi di casa: lui dà un tenero bacio a lei e scrive «Giornata finita! Belle novità e oggi abbiamo fatto un buon lavoro», aggiungendo un cuore rosso.

Andreas Muller e Veronica Peparini hanno documentato sui social la gravidanza, fin dal primo momento. I due hanno raccontato i momenti più felici e gioiosi e anche quelli più difficili. Tuttavia, ora, sembra che i problemini di salute delle due sorelline si siano risolti e, quindi, adesso, ad Andreas e a Veronica non resta altro da fare se non aspettarle e accoglierle nelle loro vite.