Angelica Baraldi, il sostegno a Mirko e Perla sui social: «Ho il cuore spezzato»

Perla Vatiero e Mirko Brunetti stanno vivendo una situazione complicata all'interno del Grande Fratello. La ex coppia aveva partecipato a Temptation Island, dove era uscita seprata e con due tentatori al loro fianco, Igor Zeeti e Greta Rossetti. Nella scorsa puntata del programma di Signorini, quest'ultima è entrata nella Casa, andando a rompere alcuni equilibri.

Angelica Baraldi ha detto la sua su Perla Vatiero e Mirko Brunetti, con i quali aveva molto legato all'interno della Casa.

La ragazza è da poco stata eliminata dal programma, ma ci ha tenuto a sostenere i suoi amici a distanza. Sui social la Baraldi ha postato un video in cui dice: «Buongiorno, stavo riflettendo su ieri sera, ho visto i video di Perla dove piangeva e dove Letizia mi ha salutato. Loro stanno passando un momento difficilissimo, ho il cuore spezzato perchè non posso stare vicino a nessuno dei due. Ci sto male per questo, spesso mi nominano perchè sopratutto per Mirko ero un pinto di riferimento nella Casa insieme a Ciro. Quello che possiamo fare è sostenerli da fuoi, quindi osteniamo Perla e salviamola da questa nomination». Quale sarà i nuovo equilibrio all'interno della Casa?