Angelica Baraldi spiazza Riccardo Romagnoli: «Il Grande Fratello è stata una grande prova d'amore. Ric vuoi sposarmi?»

Dentro la Casa del Grande Fratello Angelica Baraldi ha resistito a ogni tentazione. È rimasta fedele al suo Riccardo Romagnoli. Una storia che dura da tre anni tra la modella di Modena (la mamma ha avuto da giovane una breve storia d'amore con Vasco Rossi) e il professionista romano. Una storia che potrebbe avere una svolta.

Al settimanale Di Più, Angelica ha deciso di consegnare una lettera scritta con il cuore.

Una lettera con una proposta importante per il suo Riccardo. «Quei mesi chiusa nella Casa non sono stati solo un gioco, ma una vera e propria prova per me e per la nostra stabilità come coppia». Una prova superarata.

E così «prendendo coraggio, vorrei farti una proposta, forse un po’ inusuale quando a farla è una donna, ma tu sai che a me piace andare un po’ controcorrente». Al settimanale diretto da Osvaldo Orlandini, Angelica si supera: «Ric, vuoi sposarmi? Vuoi essere mio marito?». Già ti immagino con la tua faccia perplessa, mentre pensi: Angelica è impazzita definitivamente..0. Forse sì, ma ragionando sul nostro legame, che in quasi sei mesi nella Casa è stato in grado di resistere alle tentazioni, alla stanchezza, alla distanza e, anzi, ora è addirittura più forte, penso che ormai siamo pronti per il grande passo».

L'ex concorrente del reality di Alfonso Signorini confessa che non credeva più nell'amore. Prima di Ric, naturalmente. «Da tre anni ero single e credere di nuovo in una storia è stata una vera scommessa. Il mio passato sentimentale è stato davvero disastroso, e anche in famiglia stavo vivendo un profondo disagio».

E ancora al settimanale di Cairo Editore: «Ho impiegato tanto tempo per uscire da quella storia, da quell’amore “tossico”, e questo mi ha segnato molto. Ma anche in famiglia le cose non andavano bene. Proprio nel periodo del nostro incontro, infatti, stavo vivendo in prima persona il fallimento del matrimonio dei miei genitori, una separazione molto dura, e questo mi portava a non credere nei rapporti a lungo termine».

Poi però: «All’inizio per me è stato difficile lasciarmi andare, tu però hai saputo comprendere tutte le mie insicurezze, le mie paure e hai cercato di farmi capire che di te potevo fidarmi, che mi avresti sempre protetta da tutti quanti, e quelle che spesso sono solo belle parole tu le hai trasformate in fatti concreti, dandomi la forza di guardare con occhi diversi il futuro».

E ora il loro futuro potrebbe essere un sì, si spera per tutta la vita.