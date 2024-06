Anita Olivieri, Alessio Falsone si sfoga contro l'ex Edoardo Sanson: «Sei senza pa**e». E lei reagisce così

La storia d'amore tra Alessio Falsone e Anita Olivieri può pure essere finita già da qualche settimana, ma i due sono rimasti in buoni rapporti. Il motivo della rottura tra i due non è stato ben chiarito, ma secondo quello che hanno scritto entrambu, si sarebbe trattato di incomprensioni e differenze caratteriali. Voci esterne, tuttavia, parlavano anche di un presunto tradimento di Falsone e lui ha deciso di intervenire sulle sue storie Instagram per discolparsi e attaccare l'ex fidanzato di Anita, Edoardo Sanson, uscito da poco "allo scoperto" con una nuova fiamma, Nicole Murgia con la quale usciva già da marzo.

Falsone ha accusato Sanson di essere un uomo senza coraggio e di aver approfittato della sua storia d'amore con Anita nata all'interno del GF per fare la vittima, mentre lui alle spalle frequentava già un'altra donna.

L'attacco di Alessio Falsone

Alessio Falsone è tornato sui social per difendere la sua ex Anita Olivieri: «Il Grande Fratello è finito, cerchiamo di fare le persone serie e per bene.

Vale anche per Edoardo, ex di Anita, fratello io non ti conosco e non me ne frega neanche un ca**o di conoscerti… Ma dico io, dieci anni insieme a questa ragazza e tu permetti che uno dica alla tua ex "Da sta m*rda di bocca può uscire questo, può uscire quello" (riferendosi agli insulti che Anita ha ricevuto), però in televisione a fare il cane bastonato (si riferisce alle parole di Sanson a Verissimo, ndr) ci vai, a mettere il muso sui social e dire magari ‘calmi un attimo’, questo non lo fai. Perché i soldi non ti fanno signore, ricordati che ci vogliono le pa**e per essere uomini. Devi alzarti la mattina, mettere la pa**e sul tavolo e comportarti da persona seria, magari fallo».

La reazione di Anita Olivieri

Anita Olivieri, da sempre attaccata sul web, non ha potuto che apprezzare la difesa del suo ex fidanzato Alessio Falsone, ricondividendo la storia del ragazzo e aggiungendo un cuore di supporto.