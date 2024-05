Anita Olivieri, compleanno d'amore a Ibiza: ma non c'è solo Alessio Falsone. «Mi fate bene al cuore»

Anita Olivieri, protagonista indiscussa dell'ultima edizione del Grande Fratello, oggi 25 maggio compie 27 anni. Per l'occasione l'ex gieffina è volata a Ibiza in compagnia del fidanzato Alessio Falsone, per trascorrere qualche giorno di relax e spensieratezza. Ma i due ex concorrenti del Grande Fratello non sono soli. La coppia ha pensato bene di fare una vacanza anche con Letizia Petris, Paolo Masella e Angelica Baraldi (con il fidanzato).

Il regalo dei fan

Anita Olivieri ha ricevuto un bellissimo bouquet di girasoli e mimose in occasione del suo 27esimo compleanno da i suoi fan.

L'ex concorrente del Grande Fratello ha infatti voluto ringraziare pubblicamente coloro che hanno avuto il tenero pensiero di farle un regalo. «Vi ringrazio dal profondo del mio cuore - ha scritto Anita Olivieri nelle sue Instagram stories - Siete davvero speciali. Mi fate bene al cuore, vi voglio bene».

La festa senza social

L'ex concorrente del Grande Fratello, proprio nelle ultime ore aveva annunciato di volersi prendere una pausa dai social dopo le diverse critiche che ha ricevuto. «Non è un periodo facile, forse il più complicato - aveva sottolineato su Instagram - Purtroppo non tutti reagiscono allo stesso modo alle pressioni, ai social e ai giudizi. Io ho la necessità e priorità di stare bene e al momento i social non sono un mezzo che può aiutarmi. Tranne che per questioni lavorative non sarò molto attiva. Vi chiedo di rispettare questa cosa perché non siamo tutti uguali e non tutti siamo abituati a condividere ogni cosa della nostra vita al mondo».