Anna Pettinelli, il matrimonio a Las Vegas e la rottura con Giuseppe: «Le persone non sono quelle che sembrano: sono di nuovo single»

A Verissimo durante la puntata di sabato 4 maggio, Silvia Toffanin ha accolto nel suo studio molti ospiti che hanno raccontato aspetti inediti della loro vita, esperienze e ricordi del passato. Tra questi anche la coppia di professori di Amici composta da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. «Insieme ci divertiamo molto come due ragazzini», ha spiegato la coach di canto a Silvia Toffanin. Anna Pettinelli durante l'intervista ha poi rivelato alla conduttrice di aver chiuso la sua relazione con il suo ultimo (ormai ex) fidanzato Giuseppe.

Anna Pettinelli single

«Il mio Giuseppe? Non c'è più Silvia, ci siamo lasciati - ha rivelato Anna Pettinelli alla conduttrice -.

Le persone non sono quelle che sembrano. Sono single di nuovo. Ci siamo lasciati per motivi che non sto qui a spiegare. Io sto benissimo e sto meglio di prima». E Silvia Toffanin ha risposto incredula: «Sono senza parole».

La coach di Amici ha poi parlato con la conduttrice della sua caduta durante l'esibizione ad Amici. «La caduta è colpa di Raimondo perché ha sbagliato a prendermi - ha spiegato Anna Pettinelli -. Questo è stato un serale abbastanza tranquillo. Non abbiamo litigato molto. Raimondo è il mio grandissimo amore. Io devo dire la mia sempre e difendo i miei ragazzi perché ho le mie ragioni. La mia è una vita difficile. Ci sono rimasta male per alcuni esclusioni, lo ammetto».

Anna Pettinelli ha infine rivelato la sua più grande bravata nella vita: «A 18 anni ero un po' sbronza ed ho fatto una bravata. Cosa? Mi sono sposata a Las Vegas».

Il pensiero di Raimondo Todaro

«Anna è matta totale e durante le prove dice: fai di me quello che vuoi - ha sottolineato con tono ironico Raimondo Todaro - Uno spasso. Grazie alla Pettinelli sono finito ai Nuovi mostri. Rudy Zerbi secondo me ha una cotta per Anna. Io adoro Anna così com'è perché lei è una persona vera».