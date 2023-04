Anna Valle, età, marito, figli, il no alla maternità surrogata e il sì alla legalizzazione delle droghe leggere: chi è l'attrice ospite a Verissimo

Anna Valle, assieme a Giuseppe Zeno, ospite a Verissimo per presentare la fiction Luce dei tuoi occhi 2 di Canale 5 che partirà dal 12 apile. Il programma condotto da Silvia Toffanin è pronto a regalare grandi emozioni anche oggi sabato 8 aprile e domani domenica 9 aprile nel weekend di Pasqua. Nel salotto Mediaset saranno diversi i personaggi dello spettacolo che anche in questo weekend si siederanno per raccontarsi senza filtri ai telespettatori. l'appuntamento è sempre alle 16.30 su Canale 5. Insieme ai due attori oggi ci saranno anche Eleonora Pedron e Alessandra Pierelli, Elena Di Cioccio, in libreria con Cattivo sangue, Samu, il ballerino eliminato nell’ultima puntata di Amici di Maria De Filippi, Michele Cucuzza, tornato sui banchi di scuola grazie al programma Back to school e Luigi Strangis, in uscita con un nuovo singolo. Ma chi è Anna Valle?

Anna Valle chi è: da Miss Italia al teatro

Anna Valle è nata a Roma il 19 giugno 1975 (ha 47 anni) ma vive fino a 13 anni a Ladispoli. Da qui, dopo la separazione dei genitori, assieme alla madre e alla sorella, si trasferisce in Sicilia, a Lentini, paese d'origine della madre, stabilendovi la propria residenza. Studia al Liceo Classico Gorgia di Lentini e ha la sua prima esperienza teatrale recitando al Teatro greco di Siracusa, dove interpreta Mirrina in Lisistrata di Aristofane. Diciannovenne, terminati gli studi liceali, si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Catania, ma interrompe gli studi nel 1995, quando viene eletta Miss Italia, dove arrivò col titolo di Miss Sicilia. Prima di partecipare al concorso di bellezza lavorava nel negozio di abbigliamento intimo della madre e per sua stessa conferma, accettò di parteciparvi solo dopo la seconda volta che i promotori glielo chiesero. Nello stesso anno partecipa a Miss Universo 1996, e al videoclip della canzone Giovane amante mia di Gianni Morandi.

La carriera

Il suo sogno di fare l'attrice si realizza grazie alla popolarità raggiunta; interpreta alcuni fotoromanzi mentre studia recitazione al Teatro blu di Roma, di Beatrice Bracco, viene scelta per un ruolo da protagonista nella fiction TV Commesse (1999), con Sabrina Ferilli e Nancy Brilli. Successivamente partecipa ad altre fiction tv come protagonista, tra cui: Turbo (2000), Cuore (2001), Papa Giovanni e Per amore del 2002, Augusto e Soraya del 2003, Le stagioni del cuore (2004), Callas e Onassis (2005), Fuga per la libertà - L'aviatore (2008) e Nebbie e delitti 3 (2009). Nel 2005 torna al teatro classico. Impegnata al cinema, in teatro e in televisione, la notorietà di Anna Valle si espande anche all’estero, è infatti molto conosciuta in Germania, paese in cui ha anche preso parte alla serie Aeon – Countdown im All (2000). Una delle serie di gran successo alla quale ha preso parte è sicuramente Atelier Fontana – Le sorelle della moda (2010), insieme ad Alessandra Mastronardi e Federica De Cola. Dal 2019 è l’insegnante di musica Irene nella fiction La compagnia del Cigno.

Marito e figli: l'intimità con Ulisse

Nel 2006 conosce Ulisse Lendaro, avvocato penalista e civilista, ma anche attore e produttore cinematografico, durante le riprese di Miss Take, di cui sono attori e produttori e scoppia l’amore. «Ci siamo piaciuti subito, ma io avevo da poco chiuso una storia importante di sette anni con Lorenzo Cocco, studente milanese di Economia. Ulisse è stato bravo: non era sempre presente, c’era ma sapeva dosarsi. Il corteggiamento è durato qualche mese. Quando abbiamo deciso di metterci insieme, è stata una corsa verso la felicità». Così nel 2008 si sposano. Ha dichiarato l’attrice durante un’intervista. Sono rarissime le foto che li vedono insieme, o insieme ai loro figli (solo Ulisse ha un profilo Instagram). La coppia ha, appunto, due figli: Ginevra (20 aprile 2008) e Leonardo (30 aprile 2013). La famiglia vive a Roma. Estremamente riservata, qualche giorn fa l'attrice ha rilasciato un'intervista a oggi in cui si è lasciata un po' andare rivelando dettagli della sua vita privata. «Non mi definirei una tigre del materasso. Ma con mio marito, dopo 15 anni, c’è sempre passione».

Il no alla maternità surrogata e il si alla legalizzazione della cannabis

L'attrice ha spiegato perché si schiera per il no alla maternità surrogata: «Idealmente non sarebbe sbagliato. Se io non posso avere figli e ti chiedo questo supremo atto d’amore nei miei confronti, trovo che sia una cosa magnifica. Ma invece è spesso un business rovinato dagli interessi. La difficoltà di gestire il tema mi porta a schierarmi per il no». Infine, si è espressa sulle droghe leggere: «Mi è capitato, capita di condividere qualche canna». E ha concluso: «Io sarei per legalizzarla, anche perché tutto ciò che è proibito diventa un affare in mano alle persone sbagliate».