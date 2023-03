Annalisa stravolge il suo look, la foto diventa virale sui social: «È irriconoscibile»

Annalisa stravolge il suo look e diventa irriconoscibile. La cantante ha detto addio alla famosa chioma rossa per mostrarsi ora con un caschetto sbarazzino castano scuro con frangia e dettaglio ancora più rilevante, con piercing al naso, meglio conosciuto come bridge piercing.

Un cambio look che ha lasciato i fan senza parole ma che è servito alla cantante per presentare il nuovo brano: Mon amour, disponibile dal prossimo 31 marzo.

Annalisa aveva già stravolto il look dopo la sua partecipazione al talent show condotto da Maria De Filippi, Amici. La cantante, che si è classificata seconda nella decima edizione, era entrata nel programma con un look decisamente diverso. Sempre con la chioma rossa, ma i capelli erano retti e lunghi.

Poi, Annalisa ci ha dato un taglio e ha trasformato la sua lunga chioma in un caschetto sbarazzino. Da quel momento non ci sono stati altri stravolgimenti, il caschetto è solo diventato più morbido ed elegante.

Ora per presentare nuova musica, Annalisa ha fatto un drastico cambio di look che ha lasciato i fan senza parole. Caschetto scuro, frangia e il bridge piercing in mezzo agli occhi. Il post condiviso sui social è diventato in pochi minuti virale e ha sconvolto i follower della cantante che chiedono tra i commenti se Annalisa si è servita di una parrucca o se l'hair look mostrato è una trasformazione autentica.

Chi lo sa, l'acconciatura però ha convinto tutti: «Sei sempre una dea, complimenti», ha scritto qualcuno.