Annalisa sposa l'imprenditore Francesco Muglia: «Metterei in musica anche la gravidanza»

Annalisa sta vivendo un bellissimo periodo della propria vita, sia per quanto riguarda la carriera sia per quanto riguarda la sua vita sentimentale. Entro l’estate, infatti, la cantante sposerà il suo compagno, l’imprenditore Francesco Muglia, e lo ha annunciato a sorpresa. Annalisa, però, pensa anche al futuro e ha dichiarato che le piacerebbe mettere in musica anche una possibile gravidanza.

Annalisa in una recente intervista rilasciata a DiPiùTv ha confermato che il suo matrimonio avverrà nei prossimi tre mesi: «Sì, abbiamo deciso di sposarci.

Chi ci conosce sa quanto ci amiamo, ma per tutti gli altri sarà una sorpresa, visto che nelle interviste non ho mai parlato di lui». La cantante del singolo “Mon Amour” (che sta riscuotendo moltissimo successo), è sempre stata molto riservata sulla propria vita privata e proprio per questo è stata una sorpresa per tutti quando ha annunciato le sue nozze. Lei e il marito si sono conosciuti in crociera e condividono l’amore per la musica. Annalisa, comunque, pensa anche al futuro dopo il matrimonio.

Infine, Annalisa ha conclusa la sua intervista parlando di una possibile futura gravidanza: «Anche la gravidanza la metterei in note musicali. Non riuscirei mai, in ogni caso, a rinunciare alla musica».