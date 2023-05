Antonella Fiordelisi conosce la nonna di Edoardo: «Io non ho i nonni, quindi è come se tu fossi mia nonna»

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sembra facciano sul serio. L'ex gieffina nelle sue storie su Instagram ha infatti mostrato il momento in cui ha incontrato la nonna materna di Edoardo, la madre della mamma di Donnamaria, con la quale sembra essere nata subito una grande sintonia.

Antonella ha presentato nonna Giuseppina, riportando anche il vezzeggiativo con cui viene chiamata in famiglia nonna Alta. «Oggi siamo venuti a trovare nonna Alta, nonna Giuseppina, e devo dire che è in ottima forma. È stato un piacere conoscerti, che bello». Poi si lascia andare a una dichiarazione molto importante: «Che poi io non ho i nonni, quindi è come se tu fossi mia nonna». Parole che nonna Giuseppina prende con affetto e aggiunge: «Adesso l'hai scoperta una nonna».

La coppia aveva già avuto modo di conoscere le reciproche famiglia.

Edoardo aveva presentato i suoi genitori ad Antonella subito dopo la serata conclusiva del Grande Fratello Vip, e Antonella poco dopo. Qualche settimana fa i genitori dei due fidanzati si erano conosciuti in occasione di un pranzo e ora anche e presentazioni ufficiali con la nonna. La Fiordelisi ha anche ammesso che lei ed Edoardo già convivono. Indubbiamente sembrano proprio non voler perdere tempo.