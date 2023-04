Antonella Fiordelisi e Sarah Altobello, l'amicizia dopo il Gf Vip: ecco il gesto che emoziona i fan

A distanza di settimane dalla fine del Grande Fratello Vip, gli ex gieffini continuano ad essere particolarmente seguiti sui social. Le amicizie e le coppie sono sempre sotto i riflettori, tant'è che non passa inosservato il tenero gesto dell'influencer Sarah Altobello nei confronti dell'ex schermitrice, Antonella Fiordelisi. Infatti, nelle ultime ore, la Fiordelisi ha condiviso una fotografia in cui è stata taggata su Instagram da Sarah con la frase: «Il mio sole». Un gesto tenerissimo che non è passato inosservato dai fan delle due influencer.

Antonella Fiordelisi è sempre stata contenta delle poche amicizie che ha coltivato nella Casa del GfVip perché quelle poche persone le ha sempre definite «autentiche» e ancor oggi le trasmettono energie positive. E Sarah Altobello è una di quelle.

Le due amiche si sono sempre sostenute nei momenti del bisogno e hanno promesso di coltivare il loro legame nel tempo, con affetto e dedizione. D'altronde, chi dimentica le carezze di Sarah a Antonella a causa del nervosismo che spesso termentava le giornate dell'influencer?