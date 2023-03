Antonella Fiordelisi, figuraccia social: una fan si tatua il suo nome e lei ricondivide, ma è un fake. Derisa dai follower

Antonella Fiordelisi è una delle ultime eliminate dalla casa del Gf Vip. L'ex schermitrice è stata una grande protagonista all'interno del reality show, e non solo per la sua storia d'amore con Edoardo Donnamaria, ma anche perché, per portare avanti le sue idee e opinioni, si è spesso ritrovata esclusa dal resto del gruppo dei gieffini. Ora, che Antonella è fuori dalla casa, si gode i suoi numerosissimi fan che ogni giorno la sorprendono con gesti inaspettati. Talvolta, però, l'ex gieffina esagera un po' nel pensare di essere l'idolo di tutti.

La pazzia è l’orgasmo cerebrale più bello che ci sia🔥 #donnalisi https://t.co/Lhl3HhqfVa — Antonella Fiordelisi (@Anto_Fiordelisi) March 26, 2023

Antonella Fiordelisi è stata una delle concorrenti del GfVip che ha più diviso il pubblico: c'è chi la ama e chi invece non si è mai trovato d'accordo con lei, ciò che è certo è che Antonella ha molti fan. Nelle ultime ore, l'ex schermitrice è stata protagonista di un malinteso che ha fatto il giro dei social. Una ragazza si è tatuata sull'avanbraccio il nome Antonella e il tag della foto è arrivato proprio all'ex gieffina che ha ricondiviso lo scatto sulle proprie storie, commentando: «Pazza!» con tanto di cuore e faccina commossa.

In realtà, è tutto un falso. Molto probabilmente la persona che si è tatuata il nome Antonella, non la conosce nemmeno la Fiordelisi: si tratta, infatti, di un'immagine proveniente da un profilo appartenente a uno studio di tatuaggi spagnolo che spesso condivide le proprie creazioni.

Sui social si è subito scatenata l'ironia attorno a questo episodio e molti utenti hanno commentato: «Ma chi si crede di essere?», «Continua a collezionare solamente figuracce» oppure ancora «Sono senza parole, davvero».