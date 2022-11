Si fa sempre più intricata la vicenda legata al presunto messaggio che Francesco Totti avrebbe inviato ad Antonella Fiordelisi. L'influencer nella casa del Grande Fratello Vip ha raccontato di essere stata contattata su Instagram dall'ex Capitano «quando il suo matrimonio con Ilary Blasi era già finito». Versione smentita da Totti, attraverso le parole dell'amico Alex Nuccetelli: «Francesco mi ha garantito che non conosce questa persona, non sapeva nemmeno della sua esistenza. Lui non sa usare bene i social e mi ha detto che spesso si trova dei like e manda un saluto o un messaggio, ma mi ha giurato di non conoscere Antonella».

Il pierre ha aggiunto: «Probabilmente ci potrebbe essere stato un civile ciao o grazie dovuto ai molteplici like ricevuti nelle sue storie. Il pubblico non è stupido. A volte si ricerca l’attenzione mediatica, su questo fatto specifico penso sia chiaro. Se il ciao fosse stato di un pinco pallo qualsiasi non se ne sarebbe parlato al Gf Vip».

Antonella Fiordelisi pronta alle vie legali: gli screenshot dei messaggi

Parole che non hanno lasciato indifferenti i legali di Antonella Fiordelisi. In un post pubblicato sulla pagina Instagram della gieffina gli avvocati hanno scritto: «Egregio sig. Nuccetelli, è troppo facile offendere e dare della bugiarda ad una ragazza che in questo momento non può replicare e che durante un reality ha fatto una sua personale confidenza. Se lei è così sicuro, come ha affermato, che la dott.ssa Antonella Fiordelisi abbia detto una bugia e che non abbia le prove di quanto sostenuto, allora si chiede a lei, nella sua qualità di portavoce del sig. Totti (come lei stesso si è definito), di chiedere al sig. Totti di AUTORIZZARE LA PUBBLICAZIONE DELLO SCREENSHOT della sua ‘richiesta di messaggi'».

I legali, convinti di quello che afferma la Fiordelisi, chiedono dunque che venga data l'autorizzazione a pubblicare i messaggi: «Se il sig. Totti è sicuro di non aver mai inviato alcunché alla dott.ssa Fiordelisi, certamente non avrà alcun timore a dare, anche via social, la sua autorizzazione alla pubblicazione», poi chiariscono nel caso in cui l'autorizzazione non dovesse arrivare: «si chiedono delle scuse ufficiali da parte del sig. Totti», visto che le frasi utilizzate sarebbero state diffamatorie ai danni di Antonella. Qualora non dovessero arrivare nemmeno le scuse i legali concludono: «Se neanche le scuse dovessero arrivare, si procederà per le vie legali sia nei suoi confronti che nei confronti del sig. Francesco Totti».