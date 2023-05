Antonella Mosetti in bikini su Instagram, gli hater: «Per far vedere il cu*o bisogna mettersi così?»

Antonella Mosetti pubblica su Instagram degli scatti hot in bikini. La showgirl riceve una raffica di commenti poco gradevoli che sottolineano la posa innaturale che ha assunto nella foto. Secondo gli hater, la posa e gli scatti non sono consoni a una donna della sua età (47 anni). «Ma sta aspettando la puntura dell'infermiera?», si legge tra i vari commenti sotto la foto del lato B in primo piano. Lei ignora tutti gli attacchi e si gode la vacanza a Sharm El Sheikh tra musiche arabeggianti e cammelli.

Gli scatti in bikini di Antonella Mosetti ricevono numerosi apprezzamenti. La showgirl ha 47 anni e sfoggia il suo fisico e lato B senza problemi, ma non mancano gli hater a sottolineare i difetti e a commentare la sua scelta.

«Proprio una posizione naturale, eh!», e ancora, «Hai ingoiato un manico di scopa? Ma fatti le foto in modo normale», oppure: «Vuole sembrare una bambina, ma ha quasi 50 anni», si legge tra i commenti.

E tra un «ridicola» e «volgare», lei come sempre non se ne cura e si gode i giorni di vacanza Sharm El Sheik tra mare e sole.