Antonino Spinalbese, Cecilia Rodriguez punta il dito contro la sua presenza al Gf Vip: «Non parli di me»

Cecilia Rodriguez senza peli sulla lingua: il bersaglio è Antonino Spinalbese, ex compagno della sorella di Cecilia, Belen, e padre della secondogenita della showgirl argentina, Luna Marì. Da quando è cominicato il Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese si è distinto come uno dei maggiori protagonisti di questa edizione. Tuttavia non sono mancate le polemiche circa la sua presenza all'interno della Casa: alcune sue dichiarazioni sulla famiglia Rodriguez, infatti, hanno avuto molta eco sui social. Motivo per il quale, Cecilia Rodriguez è tornata sulle polemiche seguite alle affermazioni di Antonino esponendo le sue considerazioni a riguardo...

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez in un'intervista al settimanale Chi hanno rilasciato alcune dichiarazioni sull'esperienza dell'hair stylist all'interno della Casa: «A volte mi verrebbe da chiedergli: Ma perché dici queste cose? Si è buttato in un mondo tutto nuovo per lui», ha asserito Cecilia, lasciando intendere di non gradire particolarmente la sua presenza all'interno della casa più spiata d'Italia.

Anche Ignazio Moser ha commentato al magazine di Alfonso Signorini l'esperienza di Spinalbese nella Casa: «Antonino è spontaneo, ti stupisce nel bene e nel male. Certe volte dici: Che tenero, che bravo ragazzo, altre volte invece: Ma dove è stato finora?».

Alcuni giorni fa Antonino, parlando al Gf Vip con altri gieffini, disse che Oriana Marzoli gli piaceva molto anche perché gli ricordava un po' Cecilia. In merito a questa affermazione, Cecilia ha mostrato tutta la sua irritatazione, affermando: «Ma almeno avesse detto Belen...».