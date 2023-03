Antonino Spinalbese, con Ginevra Lamborghini è già finita: «Vuole stare da solo»

Antonino Spinalbese avrebbe deciso di mettere il freno alla sua frequentazione con Ginevra Lamborghini. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, che sembrava essere molto coinvolto nella conoscenza con la sua ex inquilina, squalificata dopo il caso Bellavia, pare abbia cambiato idea. Il bacio in studio dopo l'uscita di Antonino e alcune sue dichiarazioni avevano fatto sperare i fan della coppia, ma in realtà non ci sarebbe storia.

Il settimanale Chi ha detto che l'entusiasmo di Spinalbese si sarebbe raffreddato notevolmente. Pare che l'ex compagno di Belen Rodriguez abbia detto alla Lamborghini di preferire stare solo in questo momento e di volersi concentrare su se stesso e sulla sua bambina. Come si è visto anche dai social Antonino è stato molto impegnato con il suo lavoro nelle ultime settimane e quando non lavorava si è dedicato a Luna Marì, di Ginevra non c'è stata nemmeno l'ombra.

Se il rapporto con Ginevra sembra essersi raffreddato, non ci sono tensioni invece con quello con Belen Rodriguez, mamma della sua bambina. I due hanno un rapporto molto sereno, finalizzato al bene della bimba, Antonino ha ammesso che il loro sentirsi e vedersi si basa esclusivamente sulla figlia e che però tutti e due in questo hanno trovato il loro equilibrio.