Belen festeggia la vittoria dell'Argentina con la famiglia: il clan Rodriguez scatenato

«Okay, adesso respiro. Grazie a tutta la squadra, grazie Messi, grazie Diego!, dovevi vederla anche questa partita, ma credo tu l’abbia vista lo stesso! Dall’alto, sempre dall’alto! Vamos Carajo! Vamos Argentina!……..» scrive Belen Rodriguez su Instagram per festeggiare la vittoria dell'Argentina ai mondiali 2022. E per farlo, ha scelto delle foto tratte dall'ultima puntata de le Iene in cui sventola la bandiera dell'Argentina e sorride accanto al suo compagno d'avventura, Teo Mammuccari.

Ma Belen non è l'unica della famiglia Rodriguez a festeggiare. Tifosa sfegatata è sicuramente la madre, Veronica Cozzani, che ha subito pubblicato un video in cui canta e balla insieme a delle amiche, avvolta nella bandiera della squadra vincente e da corone degli stessi colori. «Siamo campioni del mondo, ca**o!».

La fiesta

Ma mamma Veronica non è l'unica. Anche Cecilia Rodriguez si scatena. La futura sposa è in compagnia di Ignazio quando sta vedendo la partita. E proprio in una story Instagram scrive "Vamos Argentina!" mostrando il tifo e la carica giusta per tifare. Insomma, in casa Rodriguez, c'è un entusiasmo da stadio in casa Rodriguez.