Arianna Mihajlovic, lo sfogo su Instagram: «Esigo silenzio e rispetto»

Arianna Mihajlovic a un mese dalla morte del marito Sinisa, scomparso per una leucemia che curava da tre anni, si è sfogata sui social. Di solito Arianna è molto riservata e posta solamente contenuti che riguardano bei ricordi della sua famiglia, questa volta però, la donna ha deciso di mettere a tacere alcune malelingue che evidentemente hanno toccato tasti delicati.

Tra i commenti al post compare anche quello dell'influencer Chiara Nasti.

L'ultimo post che Arianna Mihajlovic ha pubblicato sul proprio profilo Instagram recita così: «Pensano tutti di conoscere le cose private della mia famiglia…. parlano, rilasciano dichiarazioni (false), interviste sui giornali, senza sapere come sono andate esattamente le cose! Esigo silenzio e rispetto. Grazie».

Arianna non fa riferimento a nessun episodio in particolare ma lascia intendere che qualche commento fuori luogo l'abbia particolarmente infastidita.

Chiara Nasti ha voluto farle sentire la propria vicinanza e ha commentato: «Gentaglia Ari… lascia perdere. Lasciali parlare».

Arianna Mihajlovic molto spesso posta foto con il marito Sinisa e ricorda i tempi purtroppo andati. L'ultima volta che Arianna è apparsa in pubblico è stata in occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia in cui Lazio e Bologna si sono sfidate allo stadio Olimpico di Roma. Il club biancoceleste aveva voluto omaggiare il suo ex calciatore.