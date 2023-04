Arisa, la story infiamma Instagram: pancia gonfia e didascalia 'sospetta'. «A mio figlio piace...»

Arisa guarda Amici, ma non è da sola. La maestra di Amici condivide uno scatto con i suoi follower mentre guarda la puntata del serale al computer, comodamente sotto le coperte. E scrive una frase che lascia il dubbio nei fan più curiosi: «A mio figlio piace Arisa» con un cuore blu e un leoncino accanto. La frase è riferita alla sfida che ogni sabato vede gareggiare tutti i prof e, proprio in quel momento, Arisa guardava il momento in cui si è esibita. Nella story si vede il ventre scoperto di Arisa che appare un po' rigonfio. Ma sarà il frutto di calorie in più o davvero la cantante aspetta un bambino?

Il sospetto

Nella puntata di ieri, Arisa ha cantato e ballato con il suo partner nel programma, Raimondo Todaro. Ma durante la puntata non è emerso nulla. Tutto, quindi, farebbe pensare ad uno scherzo di Arisa a cui piace spesso prendersi in giro e giocare col suo corpo. L'ha mostrato più volte nei look, negli outfit e negli scatti d'autore, soprattutto dopo aver partecipato a Ballando. I fan, però, non sarebbe dispiaciuti se la notizia di una inattesa gravidanza fosse vera: quale sarà la verità?