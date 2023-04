Arisa, buongiorno con la maschera sul viso. Ma il dettaglio hot alle sue spalle non passa inosservato. Che cos'è

Arisa on fire. Nell'augurare ai suoi fan un buon weekend, Arisa si mostra senza filtri. E non solo. Con la maschera spalmata sul viso, Arisa ci tiene a salutare i follower: «So che è sabato, però buona domenica, buon weekend» dice la cantante. Impossibile non notare il quadro dietro di lei: un reggiseno indossato da una modella con all'interno documenti, accendino e medicine. Un vero e proprio borsello. Un quadro piuttosto diverso dal solito.

E, dopo poco, è la stessa Arisa a inquadrare il suo sfondo facendo capire che salta all'occhio nella sua story. Un episodio che mostra la particolarità della cantante, che più volte parla e mostra cose della sua intimità o pensieri più profondi senza la paura del giudizio altrui. Poco tempo fa, infatti, ha usato il filtro Kim Kardashian che la cantante ha voluto utilizzare più volte, mostrando come il suo viso cambia e diventa perfetto. E il risultato è tutto da scoprire. Arisa, infatti, assume le sembianza di un cartone animato: capello biondo platino e trucco perfetto, con questo filtro Arisa sembra dipinta con i pennarelli.