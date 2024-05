Arisa in pigiama, il commento volgare del fan e la risposta epica: «Sono intr***abile? Chi se ne frega»

Arisa, oltre a essere molto amata dal pubblico italiano che la segue per la sua musica e quando riveste il ruolo di giudice a The Voice, è anche davvero tanto seguita sui propri canali social, ad esempio, su Instagram conta quasi un milione e mezzo di follower. La cantante ama condividere momenti della sua giornata con i fan e un format che le piace tanto è quello del box delle domande, in cui tutti i suoi ammiratori le raccontano episodi divertenti e felici.

Nelle scorse ore, Arisa ha messo a loro disposizione proprio il box delle domande e qualcuno ha criticato il suo pigiama.

Lei ha risposto così.

La storia Instagram di Arisa

Arisa, nelle sue ultime storie Instagram, chiacchiera un po' con i suoi fan ai quali aveva messo a disposizione il box delle domande. Il gioco consisteva nel fatto che i follower dovessero raccontarle quando hanno dato il loro primo bacio. Tra le risposte e gli aneddoti davvero esilaranti, la cantante ha anche letto un commento negativo sul suo outfit. Era a letto e indossava un pigiama bianco con dei disegnini scuri, un follower le ha scritto: «Con quel pigiama sei intr***babile». Arisa, che non le manda di certo a dire, ha risposto in modo simpatico e, dopo avere inquadrato l'altro lato del letto ha detto: «Sì sono int**mbabile ma guarda, non c'è nessuno quindi chi se ne frega».

Arisa sui social

Arisa è molto amata sui social perché, secondo i suoi fan, sarebbe più sincera di tanti altri: non utilizza filtri, si esprime senza troppi giri di parole e non ha paura di pubblicare contenuti che possono sembrare anche osè.