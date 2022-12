Arisa, il video (muto) preoccupa i fan: «Cosa succede?». Poi il finale a sorpresa

L'ultima storia condivisa su Instagram da Arisa fa destare molti dubbi e i fan, preoccupati, si chiedono cosa stia succedendo: con un video di 60 secondi, Rosalba Pippa ha condiviso un momento della sua quotidianità. Niente di speciale apparentemente, ma i follower non possono fare a meno di notare il dettaglio: il filmato è in totale silenzio, solo negli ultimi secondi la cantante si sblocca e spruzza sul palato un prodotto, probabilmente, contro il mal di gola o semplicemente per riscaldare le corde vocali.

Nessun mistero dunque, Arisa ha solo voglia di scherzare con i fan e ogni volta che ne ha la possibilità la coglie al volo. E infatti, alla fine del video, la cantante si mette ad urlare «AAAHHH», molto probabilmente per riscaldare la voce prima di iniziare a cantare, come fanno tutti gli artisti un momento prima di salire sul palco.

Make up naturale, bionda e capelli corti, Arisa ha cambiato look da qualche settimana, e ha convinto tutti i fan che sotto ai post si complimentano per il cambiamento. A corredo del video la cantante ha taggato @vocalcare, la pagina ufficiale Instagram della scuola sviluppata e brevettata da Danila Satragno, impegnata nella ricerca vocale e nata dallo studio approfondito delle discipline inerenti voce e corpo.