Aurora Ramazzotti, l'ironia sugli addobbi di Natale: cosa ha detto a Tommaso Zorzi (e la reazione di lui)

Addobbi di Natale che non passano inosservati. Aurora Ramazzotti ironizza su lucine e festoni natalizi scelti dall'amico Tommaso Zorzi per abbellire casa sua. «Senza decorazioni» scrive la figlia di Michelle Hunziker nella sua story Instagram, da cui si deduce che è passata a trovare il suo storico amico.

Ironia che contraddistingue Aurora, sempre puntuale nello scherzare su tutto e tutti. Soprattutto se si tratta di amici come Zorzi, con cui spesso si ritrova a ridere.

Dopo l'influenza che ha colpito Aurora, incinta del suo primogenito, la figlia di Eros sembra tornata alla vita normale. «Sono semi risorta senza l'aiuto dei farmaci». Nei giorni scorsi Aurora Ramazzotti aveva condiviso con i suoi follower il fatto di aver passato il compleanno con l'influenza stagionale che sta colpendo un po' tutti. Finchè ha voluto tranquillizzare i fan sulle proprie condizioni di salute, postando una storia Instagram. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ha detto essersela cavata anche senza medicine che in questo periodo bello e delicato della sua vita, non può assumere. Aurora Ramazzotti non può assumere farmaci o medicinali perché aspetta il suo primo bambino dal compagno Goffredo Cerza. Nelle sue storie condivide spesso momenti divertenti mostrando il suo bel pancione.