Aurora Ramazzotti e l'album dei ricordi per il figlio: «Il triste destino di papà...»

Aurora Ramazzotti continua a riempire l'album dei ricordi fotografici. Poco tempo fa aveva raccontato ai follower di aver preso la decisione di stampare oltre 100 foto per immortalare e tenere sotto mano i momenti più belli ed emozionanti della sua vita per consegnarli, al momento opportuno, al piccolo maschietto che tra poco arriverà a occupare un posto speciale nella famiglia Ramazzotti-Cerza.

Anno dopo anno, Aurora sta unendo come un grande mosaico i momenti più romantici della sua vita e della relazione con Goffredo. «L'obiettivo è quello di raccontare la nostra storia fino all'arrivo del pargolo, come se stessi parlando direttamente a lui», ha spiegato Aurora mostrando la copertina dell'album: Ti presento mamma e papà.

«Il triste destino di papà», ha scritto ironicamente la figlia di Eros Ramazzotti a corredo di una particolare pagina dell'album in cui Aurora e Goffredo Cerza appaiono felici e spensierati in vacanza nel 2019. Le foto mostrano il futuro papà intento a fotografare la sua compagna in bikini da ogni tipo di inquadratura per esaltare al meglio la sua figura. «Sono partita come se stessi rivisitando io stessa i ricordi cercando di renderli scorrevoli e divertenti», ha spiegato Aurora a una fan che ha chiesto alcuni consigli su come eseguire lo stesso tipo di album fai-da-te.

Aurora Ramazzotti non si ferma mai. Nonostante il parto sia sempre più vicino e la stanchezza dovuta al pancione «esplosivo» comincia a farsi sentire, la figlia di Michelle Hunziker cerca sempre di tenersi impegnata. Immancabili sono gli allenamenti e le passeggiate con mamma Michelle e le sorelle Sole e Celeste in giro per Milano, nei momenti liberi la conduttrice ama rilassarsi e dedicare del tempo all'album dei ricordi o al canto, che secondo quanto ha riferito Eros Ramazzotti in una recente intervista, potrebbe essere nei suoi progetti futuri.