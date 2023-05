Aurora Ramazzotti, la cacca spray di Cesare è "arte". Gli spruzzi ovunque, e la mamma scherza: «Come Pollock»

Aurora Ramazzotti continua a condividere sui social tanti spezzoni della sua nuova vita da mamma, tra riflessioni importanti e momenti divertenti e ironici. Tra le ultime storie della figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti,si vede il piano della cameretta del piccolo Cesare, letteralmente ricoperto della cacca del neonato, evidente residuo di quello che sembra un incidente.

Aurora ironicamente scrive ai suoi follower: «Buona colazione», mostrando il tavolo, i peluches, i soprammobili e la confezione delle salviettine ricoperte dalla cacca del piccolo.

Sempre in modo ironico mostra altre storie in cui appella il suo piccolo come un artista, Pollock, noto per i suoi spruzzi di colore sulle tele. Allo stesso modo infatti, Cesare, ha marcato la sua personale tela, la cameretta.

Nelle foto successive la Ramazzotti tiene in braccio il bimbo «Baby Pollock» e mostra infine la tela del noto artista. Lentamente Aurora, dopo un comprensibile periodo di latitanza dai social, sta tornando attiva su Instagram e alle sue vecchie abitudini. La neo mamma ha ripreso ad allenarsi, a concedersi dei piccoli momenti per se stessa e piccole collaborazioni di lavoro, sempre con accanto il suo piccolino.