Aurora Ramazzotti, la foto del dito medio di Cesare scatena gli hater: «Il cognome non ti garantisce l'educazione»

Aurora Ramazzotti pubblica, le hater rispondono, e si ricomincia. Un botta e risposta quotidiano quello che coinvolge la neomamma di Cesare Augusto, e così stavolta il piccolo di casa sembra prendere la parola al posto suo con un'immagine che vale più di mille parole. Nella foto pubblicata su Instagram il neonato, che ha quasi un mese e mezzo, mostra il dito medio mentre è beatamente seduto nel suo ovetto: «Buona giornata a tutti da Cesare», scrive la mamma. Il significato è inequivocabile. Che Aurora abbia così voluto replicare alle recenti critiche mosse da mamme indignate per la sua ora d'aria (in realtà in compagnia del figlioletto) o che abbia solo voluto condividere uno scatto ironico, il risultato non cambia: i commenti sono arrivati puntuali.

Mentre molte mamme sostengono di avere foto in cui i figli appena nati fanno con la manina lo stesso gesto - ovviamente senza alcuna consapevolezza del significato - altre si sono precipitate a tacciare di mancanza di educazione mamma Aurora. «Non sono né il ceto sociale, ne un cognome popolare che ti assicurano l’educazione, l’eleganza e la classe. Tu purtroppo ne sei l’esempio!», si legge in un commento. «Senz’altro ti senti anche fiera di aver postato questa foto! CHE POCHEZZA!!!!! Pensavo la maternità ti avesse fatta maturare invece scurrile eri e purtroppo resti», recita un secondo.

Per fortuna, le critiche sono una netta minoranza rispetto ai commenti divertiti della maggior parte dei follower della figlia di Michelle Hunziker. «Ha già capito tutto della vita», dicono in tanti, e c'è persino chi cita una canzone del nonno Eros: «Dedicato a tutti quelli che...».