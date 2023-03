Aurora Ramazzotti e i chili presi in gravidanza, la domanda alle follower: «Si possono sottrarre quelli del bambino?»

Aurora Ramazzotti sta giungendo al termine della propria gravidanza: a breve, infatti, darà alla luce il suo primo bambino avuto dal compagno Goffredo Cerza. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti racconta spesso sui social come sta vivendo questo periodo e mostra anche come il suo pancione sia sempre più grande. In una delle ultime storie che Aurora ha postato su Instagram rivolge una domanda alle sue follower.

In una delle sue ultime storie Instagram, Aurora Ramazzotti si trova comodamente seduta sul divano con un cucchiaino di gelato in mano e un'espressione dubbiosa. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha chiesto alle sue follower: «Ma quando si contano i chili presi in gravidanza, si possono sottrarre quelli del bambino? Chiedo per un'amica». Aurora ha infatti più volte detto come il suo pancione sia cresciuto a dismisura soprattutto negli ultimi mesi di gravidanza. Il suo bambino comunque, dovrebbe nascere a breve.

Aurora Ramazzotti è pronta per diventare mamma e anche se in passato ha dichiarato di temere un po' il momento del parto, ha anche detto di non vedere l'ora di stringere in braccio il suo bambino. Così anche i nonni Michelle ed Eros che nell'ultima puntata di Michelle Impossible si sono commossi pensando al nipotino che verrà.