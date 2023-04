Aurora Ramazzotti e il piccolo Cesare, la prima foto insieme fuori dalla clinica con papà Goffredo Cerza

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono diventati genitori per la prima volta del piccolo Cesare. Il parto è avvenuto lo scorso 30 marzo in una clinica in Svizzera, la stessa clinica in cui in passato sono nate proprio Aurora e la mamma, ora neo-nonna, Michelle Hunziker.

Ora Aurora e Goffredo sono tornati a casa a Milano e stanno assaporando giorno dopo giorno la gioia di essere diventati genitori. Il settimanale Chi ha immortalato il momento in cui i due innamorati hanno lasciato la struttura insieme al piccolo Cesare e si sono diretti verso casa.

Aurora Ramazzotti ha lasciato qualche giorno fa la clinica dove ha partorito. Si tratta della clinica Sant'Anna di Sorengo, in Svizzera dove pare che presso la cappella della struttura si sia tenuto il battesimo del piccolo Cesare lo scorso 2 aprile. Una cerimonia sobria e ristretta, a seguito della quale Aurora e il bambino sono stati dimessi.

Aurora e Goffredo sono stati immortalati insieme da Chi mentre escono dalla clinica. Nonostante la stanchezza del post parto, Aurora appare più splendente che mai. I due appaiono sorridenti e felici mentre si dirigono in macchina insieme al piccolo Cesare, trasportato nell'ovetto, per tornare in casa finalmente in tre.