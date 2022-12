Aurora Ramazzotti, compleanno rovinato: «Meno male che avevo deciso di non festeggiare...»

Non è certo il compleanno che Aurora Ramazzotti aveva immaginato. La futura mamma, incinta del primo figlio dal compagno Goffredo Cerza, oggi compie 26 anni ma a rovinarle la festa ci ha pensato...l'influenza. Come ha mostrato nelle storie pubblicate su Instagram nei giorni scorsi, Aurora è costretta in casa da un brutto raffreddore. A farle compagnia, la fedele mascherina dell'aerosol.

In un giorno tanto speciale, quello del primo compleanno da futura mamma, la primogenita di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti però non si è persa d'animo, e con l'ironia che la contraddistingue ha pubblicato un post con le foto dei suoi compleanni degli anni passati, a partire dal 2015. Da ragazzina in mini-dress rosa (al suo fianco il migliore amico Tommaso Zorzi) a giovane donna dallo stile deciso. Fino al compleanno in tuta e aerosol. Non proprio quello che aveva immaginato, nonostante avesse deciso di festeggiare solo in compagnia del compagno Goffredo con una romantica cena: «Meno male che quest'anno avevo deciso di non festeggiare con amici e famiglia ma solo con Goffredo che doveva portarmi a cena», ha scritto ieri nelle storie, augurandosi che le sue condizioni di salute potessero migliorare in tempo.

Intanto fioccano gli auguri via social. Da quelli di papà Eros, che ha pubblicato una foto in cui Aurora mostra il pancione, a quelli di mamma Michelle, che ha scelto uno scatto amarcord con la figlia neonata: «Tra pochi mesi - scrive - replicherai questa foto con il tuo bebè tra le braccia…sarai anche tu una mamma giovane e crescerai insieme a tuo figlio come ho fatto io con te…è stupendo!!!! Un compleanno davvero speciale questo amore mio. Festeggerai i tuoi 26 anni con due cuori che battono in te…ti amo infinitamente».