Aurora Ramazzotti tra i (tanti) vip al concerto di Vasco: il selfie romantico con il compagno Goffredo Cerza

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono una coppia molto affiatata e innamorata e, anche se lui è più riservato di lei, ci pensa l'influencer a condividere sui social momenti romantici. Il selfie che la giovane mamma di Cesare ha postato ieri sera è piaciuto davvero tanto ai fan che pensano che Aurora e Goffredo formino una delle coppie migliori che si vedono sui social. I due fidanzati erano a San Siro al concerto di Vasco Rossi.

Il selfie di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti è stata una dei tanti vip che hanno partecipato all'esordio del Kom a San Siro. La figlia di Michelle Hunziker ha voluto immortalare il momento romantico e all'insegna della musica che stava vivendo insieme al compagno Goffredo Cerza.

Proprio per questo, nel bel mezzo del concerto di Vasco Rossi - che si esibirà allo stadio San Siro per ben sette serate e la prima è stata ieri - ha deciso di scattarsi un selfie romantico. Lei e il compagno guardano sorridenti verso l'obiettivo e, poi, Aurora pubblica un video di Vasco che canta uno dei suoi brani più famosi, Sally. I due genitori hanno deciso di prendersi una serata tutta per loro.

Aurora Ramazzotti e i concerti

Una delle più grandi passioni di Aurora Ramazzotti è la musica e, quindi, quando può vedere i suoi artisti preferiti esibirsi dal vivo, non rinuncia mai a un buon concerto. Ad esempio, qualche settimana fa, era a vedere Annalisa al Forum di Assago a Milano. L'influencer era in compagnia di mamma Michelle Hunziker.