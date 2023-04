Aurora Ramazzotti e la vita da mamma, Cesare è sempre con lei: «Il mio fagotto»

Aurora Ramazzotti, piano piano, sta tornando sempre più attiva sui propri canali social e, infatti, ultimamente posta più storie e anche foto insieme al suo bambino Cesare. L'influencer, quando è diventata mamma, aveva detto che si sarebbe presa una piccola pausa da Instagram per godersi ogni momento della sua nuova vita e non perdersi nulla. Inoltre, i fan hanno notato che da quando Cesare è nato, Aurora sembra essere raggiante e molto serena, come dimostra l'ultimo selfie che si è scattata.

Nell'ultima storia Instagram che Aurora Ramazzotti ha pubblicato sul proprio profilo, scrive: «Un fagotto» aggiungendo l'emoticon sorridente. L'influencer, in tenuta sportiva, indossa la classica fascia che serve per portare sempre con sé (e a stretto contatto) il proprio bambino. Moltissime neo mamme anche note, ad esempio Ludovica Valli, usano questo stratagemma che permette loro di avere sempre sotto controllo il neonato, ma anche, di potersi muovere e quindi sbrigare qualche altra faccenda.

Aurora, in un recente post che ha ricosso moltissimo successo, aveva scritto di essere molto serena anche con il suo aspetto e forma fisica che ha imparato ad amare con il tempo.

Aurora non è l'unica che sprizza felicità da tutti i pori, anche i nonni sono contentissimi di abbracciare e coccolare Cesare. Proprio nelle scorse ore, Michelle Hunziker ha postato una foto con Eros Ramazzotti che tiene in braccio il neonato.