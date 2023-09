Aurora Ramazzotti e la dolce foto con Cesare: «Amore puro »

Aurora Ramazzotti è una mamma molto premurosa nei confronti del suo piccolo Cesare e, spesso, pubblica contenuti sul proprio profilo Instagram in sua compagnia. L'ultimo scatto che la ritrae insieme al suo bambino, è stato catturato da nonna Michelle Hunziker che lo ha, poi, ripostato nelle sue storie. Aurora e la conduttrice sono molto legate e giovane nonna ama il suo nipotino che ha soprannominato bignè.

La foto che ritrae Aurora Ramazzotti insieme al suo piccolo Cesare è uno scatto in bianco e nero.

Il bambino è steso sul fasciatoio e la mamma è chinata su di lui che, intanto, le tocca il collo con la morbida manina. È stata Michelle Hunziker a riprendere il dolce momento e all'immagine ha aggiunto: «Pure Love» che significa «Amore puro».

La conduttrice svizzera ha, più volte, rivelato che ogni volta che vede la sua Auri insieme a Cesare le scoppia il cuore di gioia e quasi non riesce a trattenere le lacrime. Michelle e Aurora hanno un rapporto molto bello e hanno trascorso buona parte dell'estate insieme in Sardegna.

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti si sono rilassate in Sardegna per tutto il mese di agosto. Mamma e figlia hanno, spesso, documentato sui social le loro giornate che sono passate tra un bagno in mare e una gita in barca. Con loro, ovviamente, c'erano anche Goffredo Cerza e il piccolo Cesare.