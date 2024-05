Aurora Ramazzotti, la foto con il ciuccio di Cesare scatena le polemiche e lei risponde a tono: «Non so come farò a farmi venire altre idee»

Aurora Ramazzotti contro gli hater ancora una volta. La figlia di Michelle Hunziker sembrerebbe essere ormai abituata ai commenti piccati di alcune sue follower, soprattutto da quando ha annunciato di essere incinta e, dopo la nascita di Cesare, ha deciso di non mostrare il figlio per questioni di privacy. La sua ultima mossa finita al centro del mirino e criticata duramente è stata, però, la goccia che ha fatto traboccare il vaso e Aurora ha iniziato a rispondere a tono ad alcuni commenti.

La Ramazzotti ha condiviso uno scatto su Instagram mentre, con il piccolo Cesare in braccio e il suo ciuccio in bocca, cercava di prendere un taxi.

Le repliche di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti ha condiviso sui social una foto scattata da un fotografo, in cui è in procinto di prendere un taxi con il piccolo Cesare tra le braccia e il suo ciuccio in bocca e la didascalia: «La mia vita riassunta in una foto».

Questa frase avrebbe fatto scattare alcuni follower, che si sarebbero risentiti e hanno commentato: «La tua vita come tutte le vite di qualsiasi mamma, cara Aurora». L'influencer, però, ha risposto a tono: «E quindi non posso mostrarla? Fammi capire», ma non solo lei.

Un'altra follower scrive: «Sempre più basita... Non sa più che inventarsi per mettersi in mostra», e la Ramazzotti ha replicato: «Infatti è stata dura inventarmi di entrare in un taxi con mio figlio... Non so come farò a farmi venire altre idee dopo questa».

I commenti negativi non sono scemati, anzi, ma Aurora Ramazzotti ha cercato di limitare i danni, rispondendo a tono a quelli più provocatori.